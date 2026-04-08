İslahiye'de "Çanakkale Savaşı Sergisi" açıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "Çanakkale Savaşı Sergisi" ziyaretçilerle buluştu.

İslahiye Kaymakamlığının koordinesiyle getirilen Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisi, kaymakamlık binasında kapılarını ziyaretçilere açtı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, açılışta yaptığı konuşmada, serginin İslahiye tarihinde bir ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Müzeyi ilçede misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Soylu, "Çanakkale, kahramanlık, cesaret, ahlak, vatanseverlik, mucizeler yönünden dünyadaki tüm savaşlardan ayrılan bir özelliğe sahiptir. Tüylerimizi diken diken eden bir tarihimiz var bizim." diye konuştu.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da, "Atalarımız bizim için mücadele ettiler. Zaman aynı zaman aslında pek değişmiyor. Güçler değişmiyor. Yine aynı güçlerle karşı karşıyayız. Şunu unutmasınlar bizler o atanın torunlarıyız. Zamanı geldiğinde de aynı cevabı vermesini biliriz." dedi.

1090 eserin yer aldığı sergi, 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.