İslahiye'de asayiş uygulamasında 2 zanlı uyuşturucuyla gözaltına alındı

İslahiye'de asayiş uygulamasında 2 zanlı uyuşturucuyla gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilen 2 zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilen C.B. (59) ve Ü.Y'nin (23) üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyeteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA