İslahiye'de asayiş uygulamasında 2 zanlı uyuşturucuyla gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilen C.B. (59) ve Ü.Y'nin (23) üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyeteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA