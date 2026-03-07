Haberler

İslahiye'de 71 mahallenin toprağı vazo içerisinde kaymakama hediye edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Kaymakam Mehmet Soylu'ya 71 mahallenin toprağının içerisinde bulunduğu vazo hediye etti.

İlçedeki bir kafede düzenlenen iftar programında konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden, ilçenin tüm mahallelerini temsil eden bu toprağın İslahiye'nin ortak değerlerini, dayanışmasını ve devlet-millet bütünlüğünü simgelediğini ifade etti.

Kaymakam Soylu'ya ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden İzgüden, "Bu vazoda İslahiye'nin 71 mahallesinin toprağı var. Bu toprak, ilçemizin birlik ve beraberliğinin sembolüdür." dedi.

Kaymakam Mehmet Soylu ise muhtarların bu anlamlı hediyesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, İslahiye'nin tüm mahallelerine eşit hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
