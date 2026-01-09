İslahiye'de 5 bin 391 hak sahibine evlerinin anahtarları teslim edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kaymakamı Mehmet Soylu, ilçedeki tüm konteyner kentlerin kapatıldığını, 5 bin 391 hak sahibine evlerinin anahtarlarının teslim edildiğini söyledi.

Soylu, Atatürk Mahallesi'ndeki 4. Etap TOKİ konutlarında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede mevcut yapı stoğunun 3'te birinin yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te depremlerde yıkıldığını belirtti.

Tüm hak sahiplerine konutlarını teslim ettiklerini, kırsal mahallelerinde ise köy evlerinin bugün itibarıyla yüzde 95'in üzerinde bir oranla vatandaşlara teslim ettiklerini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 5 bin 391 hak sahibimizin anahtarları ceplerinde. Konutlarına taşınmayan bir tane bile hak sahibi kalmadı. Deprem maalesef 6 Şubat günü oluyor. ve İslahiye'de afet konutlarının temeli depremden hemen 14 gün sonra 20 Şubat'ta atılıyor. Bu da devletimizin ne kadar hızlı refleks verdiğinin en somut göstergesi. Temel atıldıktan 1 yıl sonrasında ise ilçe merkezimiz için hak sahiplerimizin büyük birçoğunun anahtarları teslim edildi. Şimdi ise merkezimizdeki tüm hak sahiplerimizin anahtarları teslim edilmiş durumda. Aynı zamanda bu konutların ihtiyaçları olan okullar, asayiş merkezleri, sağlık merkezleri, camiler, dükkanlar ilgili bakanlıklar tarafından inşa ediliyor. Bu arada depremlerden sonra inşa edilen 18 okulumuz içindeki tüm donatılarıyla bitmiş durumda."