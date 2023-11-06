İŞKUR Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül'ün cenazesi ailesine teslim edildi
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Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül'ün cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül'ün cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı.
Isparta-Antalya kara yolunun 42. kilometresinde dün yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalarak yaşamını yitiren Akgül'ün, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Akgül'ün cenazesini teslim alan ailesi ve mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.
İŞKUR İl Müdürü Akgül'ün, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Bu arada, Akgül'e çarpan tırın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.