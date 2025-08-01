İskoçya Başbakanı'ndan Filistin Talebi: 'Tanıma Koşulsuz Olmalı'

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, İngiltere'nin Filistin'i hemen tanıması gerektiğini belirterek, bu tanımanın pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini bildirdi.

Swinney, X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ülkesinin eylülde Filistin'i tanıma kararını bazı koşullara bağlamasını eleştirerek, bu kararının koşulsuz olması gerektiğini dile getirdi.

İskoç lider Swinney, " Filistin'in egemen devlet olarak şimdi ilan edilmesi gerekiyor. Orta Doğu'da derhal ateşkes olmalı, Gazze'de açlık çeken insanlara insani yardım ulaştırılmalı ve İsrail tüm engelleri şu anda kaldırmalı." ifadesini kullandı.

Gazze halkının çok büyük acılar çektiğini aktaran Swinney, "İki devletli çözümle barışa ihtiyacımız var. Hem de şimdi. Koşulsuz." değerlendirmesinde bulundu.

Swinney, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Filistin devleti şimdi tanınmalı. Pazarlık konusu yapılmamalı. Koşulsuz ve şimdi." açıklamasında bulundu.

İngiltere, İsrail somut adım atmazsa eylülde Filistin'i tanıyacağını duyurdu

İngiltere Başbakanı Starmer, 29 Temmuz'da Gazze'ye ilişkin kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." ifadesini kullanmıştı.