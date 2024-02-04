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İskilipli Atıf Hoca'nın vefatının 98. yılında anma programı düzenlendi

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İskilipli Atıf Hoca, Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında vefatının 98. yılında anıldı. Atıf Derneği tarafından düzenlenen programa çeşitli isimler katıldı.

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 98. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

Atıf Derneğince Gülbaba Mezarlığı'ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaaslan, Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İnsani Değerler Platformu Başkanı Raif Korkmaz, Akıncılar Derneği Başkanı Nurettin Şirin, yazar Mehmet Sılay, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ile aile yakınları, Atıf Hoca'nın kabri başında yapılan duaya eşlik etti.

Anma programı kapsamında, İskilipli Atıf Hoca için Ulu Cami'de de öğle namazı öncesi mevlit okutuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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