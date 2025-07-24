İskilip'te Yangın Riski Bulunan Köylere Hortum Dağıtımı Başladı

İskilip'te Yangın Riski Bulunan Köylere Hortum Dağıtımı Başladı
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Çorum'un İskilip ilçesinde yangın riski olan 44 köye yangın hortumu ve aparatı dağıtımı gerçekleştiriliyor. Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yürüttüğü çalışma kapsamında, köylerde yangına müdahale eğitimi de veriliyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde yangın riski bulunan köylere yangın hortumu dağıtımı başladı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yangın vanası bulunan ancak hortumu olmayan 44 köye yangın hortumu ve aparatı dağıtılıyor.

Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen çalışma kapsamında ekipler, yangın hortumu teslim ettikleri köylerde vatandaşlara yangına müdahale eğitimi de veriyor.

Köylerdeki vatandaşların yangın hortumunu etkili kullanabilmeleri için düzenlenen eğitimde, olası yangınlara erken müdahale edilerek yangının büyümeden söndürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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