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İskilip'te "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında eğitim seti dağıtıldı

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İskilip'te "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine matematik eğitim seti dağıtıldı.

İskilip'te "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine matematik eğitim seti dağıtıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi, şehitlerin manevi değerlerini yaşatmak ve ilkokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında kentteki şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Çorum Belediyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) desteğiyle tedarik edilen, çarpma işleminin eğlenceli şekilde anlatıldığı matematik eğitim setleri, İskilip'teki öğrencilere dağıtıldı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Gökoğlu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Şehitler Haftası dolayısıyla ziyaret ettikleri Sakarya İlkokulu'nda öğrencilere eğitim seti hediye etti.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, projenin vatan sevgisi, fedakarlık ve kardeşlik duygusunun yeni nesillere aktarılmasına vesile olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Galip Deniz ise hediyelerin yalnızca eşya olmadığını, bir duygunun ve bağın sembolü olduğunu belirterek, "Aziz şehitlerimizin emanet ettiği bu topraklarda, onların hatıralarını yaşatmak, adlarını yaşatacak yürekler yetiştirmek hepimizin boynunun borcu." dedi.

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Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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