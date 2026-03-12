Haberler

İskilip'te köprü ayağı yıkılan yolda yapılan servis yolu tamamlandı

İskilip'te köprü ayağı yıkılan yolda yapılan servis yolu tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde, yağışlar nedeniyle yıkılan köprünün ayağının ardından ulaşıma kapanan yol, tamamlanan servis yoluyla tekrar kullanıma açıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde köprünün ayağının yıkılması sonucu ulaşıma kapanan yol, servis yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, 14 Şubat'ta şiddetli yağış nedeniyle çayın debisinin artması sonucu üzerindeki köprünün ayağının yıkıldığını, bu nedenle yolun ulaşıma kapandığını belirtti.

Köprünün bulunduğu noktada geçici ulaşımın sağlanabilmesi için servis yolu yapılması için çalışma başlatıldığını anlatan Polat, olumsuzluğun giderilmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla ilgili kurumların ilk günden itibaren hızlı ve koordineli şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Servis yolu çalışmalarının tamamlandığına işaret eden Polat, "Çalışmalar kapsamında çay yatağına 140 baks yerleştirildi. Yaklaşık 2 metre dolgu yapılarak üzerine sıcak asfalt serildi. Yol çizgilerinin çizilmesinin ardından servis yolu ulaşıma açıldı." dedi.

Polat, pazar günü de korkuluklarının çakılacağını, böylece ulaşımda güvenliğin artırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Şaban Balcı
Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti

Kim'den yeni meydan okuma
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek

Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram