İskilip'te geleneksel meslekler 'Ustadan Çırağa' belgeseliyle kayda alınıyor

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İskilip'te ustaların sürdürdüğü geleneksel meslekler, "Ustadan Çırağa" adlı belgeselle kayıt altına alınıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ömür Gürgen'in yönetmenliğindeki belgeselin çekimleri başladı.

Çırak yetişmemesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleklerin ustalarını konu alan belgeselde ilçede terzilik, bakırcılık, demircilik, bıçakçılık ve ahşap oymacılığı gibi meslekleri yapan ustaların hikayelerine yer veriliyor.

2 Kasım'da başlayan çekimlerin 9 Kasım'da tamamlanması planlanıyor. Düzenlemelerin yapılmasının ardından belgesel 7 bölüm halinde izleyiciyle buluşacak.

Açıklamada esnaf kültürünü ve geleneksel el sanatlarını yaşatıyor olması nedeniyle İskilip'in belgesel için seçildiği vurgulandı.

Kaynak: AA