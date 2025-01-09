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İskilip'te Geleneksel El Sanatlarını Yaşatacak Müze Kuruluyor

İskilip'te Geleneksel El Sanatlarını Yaşatacak Müze Kuruluyor
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Çorum'un İskilip ilçesinde geleneksel el sanatları ve meslekleri yaşatmak amacıyla İskilip Meslekler Müzesi kurulacak. Proje, sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında 5 milyon 807 bin lira bütçeyle hayata geçirilecek.

Çorum'un İskilip ilçesinde geleneksel el sanatlarını ve meslekleri yaşatmak amacıyla İskilip Meslekler Müzesi kurulacağı bildirildi.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskilip Belediyesi, İskilip Kültür Turizm Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (İSDAK) ve İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle geliştirilen "Kaybolmadan Gelecek Nesillere Aktarıyoruz: İskilip Meslekler Müzesi" projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kabul edildi.

5 milyon 807 bin lira bütçeli proje kapsamında kurulacak müze ile geleneksel el sanatlarını canlandırarak, ilçenin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Semerciler Arastasındaki atıl dükkanlar restore edilerek semercilik, saraçlık, yazma baskı, sallilik, oymacılık, sepetçilik, mutaflık ve çarıkçılık gibi meslekler için müze oluşturulacak.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır ve proje uzmanı Akın Uğurlu, İskilip'i ziyaret ederek, projenin uygulanacağı alanlarda inceleme yaptı.

Dicle, daha sonra Belediye Başkanı İsmail Çizikci'yi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çizikci, projenin hayata geçirilmesinde katkısı olanlara teşekkür ederek, "İskilip Belediyesi olarak bu anlamlı projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. İskilip Meslekler Müzesi, tarihimize sahip çıkmanın ve geleceğe yatırım yapmanın somut örneklerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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