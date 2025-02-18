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İskilip'te Edebiyat Atölyesi Açıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında İskilip'te açılan Edebiyat Atölyesi, öğrencilere şiir yazma fırsatı sundu. Kaymakam Ramazan Polat, atölyeyi ziyaret ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları çerçevesinde "Edebiyat Atölyesi" açıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Ramazan Polat ve Kaymakam adayı Fatih Gürbüz, İskilip ilçesinde İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan atölyeyi ziyaret etti.

Programda, atölye çalışmasında kendilerine verilen temaya uygun şiir yazması istenen öğrenci ve ziyaretçilerin yazdığı şiirler okundu.

Polat atölyenin açılışında emeği geçen okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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