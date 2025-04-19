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İskilip'te Başkan Çizikci Halkla Buluştu

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Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' toplantısında İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yürütülen projeleri değerlendirerek halkın sorularını yanıtladı.

Çorum'un İskilip ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Temenne Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları da değerlendiren Çizikci, bundan sonraki süreçte ilçenin ihtiyaç duyduğu yatırımların da takipçisi olacağını kaydetti.

Halkın kolay ulaştığı bir belediye başkanı olmaya çalıştığını belirten Çizikci, "Benim kapım her zaman, herkese açık. Her gelen bizimle irtibat kurabilir. Her talebini söyleyebilir. Bizler sizlerin hizmetkarıyız. Tüm imkanlarımızla temizlikte, kültürde, sanatta, sporda, sosyal belediyecilikte, kadınların kooperatif aracılığıyla sosyal hayata kazandırılması noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Toplantıya Ak Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci de katıldı.

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Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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