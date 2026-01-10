Haberler

İskilip'te meslek lisesine CNC tezgahı kazandırıldı

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne İzmir'den bağışlanan CNC tezgahı, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak. Bağışın sahibi iş insanları Kuşgöz kardeşler, açılış töreninde teşekkür edildi.

Çorum'un İskilip ilçesindeki İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne CNC tezgahı bağışlandı.

İzmir'de yaşayan iş insanları İsmet ve İsmail Kuşgöz kardeşler tarafından bağışlanan 65 bin avro değerindeki CNC tezgahı için açılış töreni düzenlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, burada yaptığı konuşmada, CNC tezgahının öğrencilerin mesleki gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Polat, okula bağışta bulunmalarından ötürü iş insanlarına teşekkür etti.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hazır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
