İskilip Belediyesi'ne ait itfaiye aracı yangında yandı

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan köy yangınına müdahale için harekete geçen İskilip Belediyesi'ne ait itfaiye aracı yolda alev alarak yandı.

Elmalı köyünde öğle saatlerinde çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından teyakkuza geçen İskilip ve Bayat Belediyesi ile Orman İşletmesine ait çok sayıda itfaiye ekibi yola çıktı. Yangına müdahale etmek için harekete geçen İskilip Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracından birisi, köye yaklaşık 3 kilometre mesafede motor kısmında çıkan yangın sonucu yanmaya başladı. Yanmaya başlayan itfaiye aracı arkadan gelmekte olan bir başka itfaiye aracı tarafından müdahale edildi ancak araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Motor kısmında meydana gelen elektrik şasesi sonucunda çıktığı belirlenen yangınla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - ÇORUM