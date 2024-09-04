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İskilip Aile Destek Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi

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Çorum'un İskilip ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünler, yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu. İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslara 106 kursiyer katıldı. Yöresel ürünler, giyim, üretim teknolojileri gibi kurslarda mesleki eğitim alan kursiyerlerce üretilen giyim ve ev tekstili ürünlerini sergilemek üzere yıl sonu sergisi açıldı.

Çorum'un İskilip ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünler, yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslara 106 kursiyer katıldı.

Yöresel ürünler, giyim, üretim teknolojileri gibi kurslarda mesleki eğitim alan kursiyerlerce üretilen giyim ve ev tekstili ürünlerini sergilemek üzere yıl sonu sergisi açıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Başbuğ Alparslan Türkeş Şehir Parkı'nda düzenlenen serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Aile Destek Merkezi Projesi'nin İskilip'e faydalı olacak bir proje olduğuna inandığını, bu nedenle kurulmasını sağladıklarını söyledi.

İskilip Aile Destek Merkezi'nden iyi bir başarı hikayesi çıktığını belirten Polat, gelecekte daha fazla kurs açmayı planladıklarını kaydetti.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de çok kıymetli bir projenin hayata geçirildiğine dikkati çekerek, "Burada üretiminin artırılması için Kaymakamlığımızla yeni çalışmalar gerçekleştirmek üzere planlamalar yapacağız." dedi.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Yasemin Kılıç ise kurslardan toplam 106 kişinin istifade ettiğini dile getirerek, yeni dönem için ekim ayında kayıtlara başlanacağını ifade etti.

Törende konuşmaların ardından katılımcılar, sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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