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İSKİ: 6 Mahallede Yarın Su Kesintisi

İSKİ: 6 Mahallede Yarın Su Kesintisi
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İSKİ, Zeytinburnu'nda depreme dayanıklı bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 12.00-19.00 saatleri arasında 6 mahallede su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiden Gökalp, Yeşiltepe, Beştelsiz, Veliefendi, Kazlıçeşme ve Çırpıcı mahalleleri etkilenecek.

(İSTANBUL) - İSKİ, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki ana isale hattında gerçekleştirilecek depreme dayanıklı bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 27 Ağustos Perşembe günü (yarın) 12.00-19.00 saatleri arasında 6 mahallede su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan ana isale hattında, olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması amacıyla depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 12.00 ile 19.00 saatleri arasında Gökalp, Yeşiltepe, Beştelsiz, Veliefendi, Kazlıçeşme ve Çırpıcı Mahallelerine su verilemeyeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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