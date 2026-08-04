Ümraniye'de 5 Ağustos'ta 9 Mahalleye 14 Saat Su Verilemeyecek

(İSTANBUL) - Ümraniye'nin temiz su ihtiyacını karşılayan ana isale hattındaki revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'den itibaren 9 mahalleye 14 saat boyunca su verilemeyecek.

Ümraniye ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla ana isale hattında revizyon ve fiziki iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Planlı altyapı müdahalesi nedeniyle 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00 ile 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 12.00 arasında ilçedeki birçok mahalleye su tedariki sağlanamayacak.

Yaklaşık 14 saat sürecek çalışma kapsamında su alamayacak mahalleler şöyle:

"Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu Mahalleleri."

Kaynak: ANKA