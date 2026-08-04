Haberler

Ümraniye'de 5 Ağustos'ta 9 Mahalleye 14 Saat Su Verilemeyecek

Ümraniye'de 5 Ağustos'ta 9 Mahalleye 14 Saat Su Verilemeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'nin ana isale hattındaki revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos Çarşamba saat 22.00'den 6 Ağustos Perşembe saat 12.00'ye kadar 9 mahalleye su verilemeyecek. Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu mahalleleri yaklaşık 14 saat boyunca susuz kalacak.

(İSTANBUL) - Ümraniye'nin temiz su ihtiyacını karşılayan ana isale hattındaki revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'den itibaren 9 mahalleye 14 saat boyunca su verilemeyecek.

Ümraniye ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla ana isale hattında revizyon ve fiziki iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Planlı altyapı müdahalesi nedeniyle 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00 ile 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 12.00 arasında ilçedeki birçok mahalleye su tedariki sağlanamayacak.

Yaklaşık 14 saat sürecek çalışma kapsamında su alamayacak mahalleler şöyle:

"Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu Mahalleleri."

Kaynak: ANKA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum

Gözaltına alınan başkanın mesajları olay oldu: Salakları kullanıyorum
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Sercan'dan aylar sonra gelen itiraf: Adada zor şartlardaydık

Sercan'dan aylar sonra gelen itiraf: Adada zor şartlardaydık
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons

1009 gün sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
Acılı ablanın feryadı yürek yaktı: Gelinlikle verdik kefenle aldık

Acılı ablanın feryadı yürek yaktı: Gelinlikle verdik kefenle aldık
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı

Resmen açıklandı! Artık Türkiye'de görev yapacak