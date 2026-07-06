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İSKİ'den Tuzla'daki TOKİ Konutları İddialarına Yanıt: "Sorun Altyapıdan Değil, Bina İç Tesisatından Kaynaklanıyor"

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İSKİ, Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşanan atık su sorununun kurum altyapısından değil, bina iç tesisatından kaynaklandığını açıkladı. Sorunla ilgili TOKİ yüklenici firmasına bilgi verildi.

( İSTANBUL ) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşanan atık su sorununa ilişkin iddiaların kurum sorumluluğundaki altyapıdan değil, bina iç tesisatından kaynaklandığını bildirdi.

Bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine İSKİ'den yapılan açıklamada, alanda detaylı teknik incelemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

"SORUN B İ NA İÇ TES İ SAT I NDAN KAYNAKLAN I YOR"

Yapılan incelemeler sonucunda evsel atık su problemlerinin İSKİ sorumluluğundaki ana altyapı sisteminden kaynaklanmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutları 1. Etap 3. Kısım yerleşkesinde yaşanan evsel atık su problemlerine ilişkin iddialar yer almıştır. Haberlere konu olan iddialarla ilgili yapılan teknik incelemelerde evsel atık su problemlerinin İSKİ sorumluluğundaki altyapı sisteminden değil, bina iç tesisatından kaynaklandığı belirlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca bina iç tesisatına müdahale etme yetki ve sorumluluğu İdaremize ait olmadığından, tespit edilen hususlar TOKİ yüklenici firmasına iletilmiş; gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Süreç İdaremiz tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli teknik destek ve koordinasyon sağlanmaya devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
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