İSKİ Genel Müdürü'nden Su Tasarrufu Uyarısı

(İSTANBUL) - İski Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluları su tüketimine ilişkin uyardı. Başa, "Son yılların en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Kasım yağışları yeterli olmuyor. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım" dedi.

Barajlardaki doluluk oranları günden güne düşürken İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından İstanbullular su tüketimi konusunda uyardı. "Son yılların en düzüşük düzeyi" diyen Başa, şunları kaydetti:

"Su tüketimimiz artarak devam ediyor. Dün İstanbul'da 3.097.713 metreküp su kullandık. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 20 seviyesine geriledi. Bu oran son on yılın en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Beklenen Kasım yağışları yeterli olmuyor.

İSKİ kuraklığın tüm olumsuz etkilerine rağmen aldığı önlemlerle, gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla halkımıza kesintisiz su sağlamayı başarıyor. İSKİ emekçileri bunun için olağanüstü çaba gösteriyor. Bu zor dönemde abonelerimizin su tasarrufuna yapacağı katkı çok kıymetli. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım. Su varsa hayat var."