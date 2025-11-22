Haberler

İSKİ Genel Müdürü'nden Su Tasarrufu Uyarısı

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul'da su tüketiminin son yılların en düşük düzeyine gerilediğini belirterek, bireysel su tüketiminin en az yüzde 10 azaltılması çağrısında bulundu. Baraj doluluk oranlarının yüzde 20'ye düştüğünü vurgulayan Başa, olağanüstü kuraklık döneminde su tasarrufunun önemini vurguladı.

"Su tüketimimiz artarak devam ediyor. Dün İstanbul'da 3.097.713 metreküp su kullandık. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 20 seviyesine geriledi. Bu oran son on yılın en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Beklenen Kasım yağışları yeterli olmuyor.

İSKİ kuraklığın tüm olumsuz etkilerine rağmen aldığı önlemlerle, gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla halkımıza kesintisiz su sağlamayı başarıyor. İSKİ emekçileri bunun için olağanüstü çaba gösteriyor. Bu zor dönemde abonelerimizin su tasarrufuna yapacağı katkı çok kıymetli. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım. Su varsa hayat var."

Kaynak: ANKA / Güncel
