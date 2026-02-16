Haberler

Arnavutköy'deki bazı mahallelere yarın 9 saat su verilemeyecek

Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hadımköy Su Deposu'ndaki çalışmalar nedeniyle yarın bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Hadımköy Su Deposu'ndaki çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy'deki su deposu sahasında yeni terfi merkezine ait bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, yarın saat 09.00-18.00'de, Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
