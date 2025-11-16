İSKİ'den Su Bulanıklığı Açıklaması: Sağlık Riski Yok

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yapılan operasyonel çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde su renginde geçici bulanıklık gözlendiğini, kısa süre içerisinde su kalitesinin normale dönmesinin beklendiğini, bulanıklığın insan sağlığı açısından bir risk oluşturmadığını bildirdi.

İSKİ, İstanbul'da suların "çamurlu aktığı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yapılan operasyonel çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde su renginde geçici bulanıklık gözlendiği belirtilerek, "İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.