Haberler

İski: Sayaç Okunmadan Fatura Tahakkuku İddiası Asılsız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sayaçlar okunmadan fatura tahakkuk ettirildiği yönündeki haberleri yalanladı. İSKİ, tüm aboneliklerin düzenli olarak okunduğunu ve tahmini fatura düzenlenmediğini açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan "sayaçlar okunmadan fatura tahakkuk ettirildiği" yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İski, İstanbul genelinde 7/24 kesintisiz hizmet sunulduğunu, yılda yaklaşık 75 milyon sayaç okuma işleminin yapıldığını ve haberlere konu aboneliğe kıyas (tahmini) usulle fatura düzenlenmediğini belirtti.

İski'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, İSKİ'nin sayaçları okumadan fatura tahakkuk ettirdiğine yönelik "gerçeği yansıtmayan" haber ve paylaşımların yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu iddiaların "tamamen asılsız" olduğu kaydedildi. İSKİ'dden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin sayaçları okumadan fatura tahakkuk ettirdiğine yönelik gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yer almıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu iddialar tamamen asılsızdır."

İdaremiz, İstanbul genelinde 7/24 kesintisiz su ve kanalizasyon hizmeti sunmakta olup yılda yaklaşık 75 milyon sayaç okuma işlemini titizlikle gerçekleştirmektedir. Haberlere konu olan aboneliğe ait sayaçlar da düzenli olarak okunmuş ve tüketim miktarına göre tahakkuk işlemi yapılmış olup kıyas (tahmini) usulle herhangi bir fatura düzenlenmemiştir.

Öte yandan, Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy ve Uskumruköy mahallelerinde yer alan ve söz konusu sözleşmenin de bulunduğu kooperatif alanındaki aboneliklere ilişkin faturalar; 6360 sayılı Kanun kapsamında verilen mahkeme kararları doğrultusunda resen itiraza alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu nedenle haberlerde ileri sürüldüğü şekilde yüksek fatura gönderilmesi, sayaç okunmaması veya kıyas faturası düzenlenmesi söz konusu değildir. Yapılan işlem, mahkeme kararının uygulanmasından kaynaklanan teknik ve hukuki bir düzenlemeden ibarettir. Geçmişten bugüne İstanbul halkına içilebilir kalitede suyu kesintisiz şekilde ulaştıran ve kamuoyunun güvenine sahip olan idaremiz hakkında yayımlanan asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: ANKA
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani

Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Rüyamda görsem inanmam
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü