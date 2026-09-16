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İskenderun Teknik Üniversitesinden yeni öğrencilere künefe ikramı

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İskenderun Teknik Üniversitesine (İSTE) yeni başlayan öğrencilere künefe ikramı yapıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesine (İSTE) yeni başlayan öğrencilere künefe ikramı yapıldı.

Üniversite ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) işbirliğinde "İlk Künefeniz Bizden" etkinliği düzenlendi.

İSTE Merkez Kampüs Yemekhanesi'nde yapılan etkinliğe katılan öğrencilere, kentin coğrafi işaret tescilli tatlısı künefe ikram edildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel, etkinliğin, öğrencilerin üniversite hayatına güzel başlangıç yapmasına katkı sunduğunu söyledi.

Etkinliğe, İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazif Çalış da katıldı.

Kaynak: AA
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