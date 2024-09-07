İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, nikah şahitliği yaptı
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memur Ayşe Durmaz ve Tamer Türkoğlu'nun nikah törenine katıldı. Tören, İskenderun Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleşti ve çiftin nikah şahitliğini Kaymakam Demiryürek ve İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yaptı. Kaymakam Demiryürek, çifte evlilik cüzdanını vererek iyi dileklerini iletti.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, nikah şahitliği yaptı.
Kaymakam Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memur Ayşe Durmaz ve Tamer Türkoğlu'nun nikah törenine katıldı.
İskenderun Belediye Nikah Salonu'ndaki törende çiftin nikah şahitliğini Kaymakam Demiryürek ve İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yaptı.
Demiryürek, iyi dileklerini ilettiği çifte evlilik cüzdanını verdi.