İskenderun'da SPA ve masaj salonlarına denetim
Hatay İskenderun'da polis, SPA ve masaj salonlarını denetledi. 8 iş yerinde eksik belge, sigortasız işçi ve ruhsatsız çalışma tespit edildi; 9 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, SPA merkezleri ve masaj salonlarına yönelik denetim yapıldı.
Ekiplerce 8 iş yerinde yapılan denetimlerde, belgeleri eksik olan, sigortasız işçi çalıştıran ve ruhsatı bulunmayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.
Öte yandan çalışma izni bulunmayan 9 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA