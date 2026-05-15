İskenderun'da 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinlik kapsamında Şehit Pamir Caddesi'nde bir araya gelen öğrenci ve katılımcılar İstiklal Makzume Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

Törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Atatürk Anıt Alanı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yürüyüşe İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.