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İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli S.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Adreste 63,28 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin 600 lira ele geçiren ekipler, S.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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