İskenderun ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA