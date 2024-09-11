İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, vatandaşların taleplerini dinledi
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İsmet İnönü ve Numune mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Güneş, yapılan çalışmaları anlattı ve vatandaşların taleplerini dinledi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, taleplerini dinlediği vatandaşlara yaptıkları çalışmaları anlattı.
Güneş ile polis ekipleri, İsmet İnönü ve Numune mahallelerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, gerçekleştirdikleri çalışmaları tanıttı.
Güneş, daha sonra vatandaşların taleplerini dinledi.