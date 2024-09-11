İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, vatandaşların taleplerini dinledi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, taleplerini dinlediği vatandaşlara yaptıkları çalışmaları anlattı.

Güneş ile polis ekipleri, İsmet İnönü ve Numune mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, gerçekleştirdikleri çalışmaları tanıttı.

Güneş, daha sonra vatandaşların taleplerini dinledi.