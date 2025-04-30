İskenderun Emniyet Müdürü Muhtarları Kabul Etti

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Muhtarlar Derneği üyelerini makamında kabul etti.

Güneş, bir araya geldiği Muhtarlar Derneği Başkanı Ethem Ayseki ve yönetim kurulu üyelerine ilçede asayiş konularında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Muhtarların mahallelerde üstlendiği görevin önemli olduğunu belirten Güneş, "Muhtarlar, vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi görüyor. Biz de güvenliği sağlama konusunda elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Ayseki de ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında özveriyle çalışan emniyet güçlerine teşekkür etti.