İskenderun Emniyet Müdürü Güneş, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, polis ekipleriyle birlikte Modernevler ve Yunus Emre mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi ve şikayetler ile taleplerini dinledi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.
Güneş ile beraberindeki polis ekipleri, Modernevler ve Yunus Emre mahallelerini ziyaret etti.
Muhtarlar ve vatandaşlar bir araya gelen Güneş, yaptıkları çalışmaları anlattı.
Güneş, vatandaşların taleplerini dinledi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel