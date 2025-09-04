Haberler

İskenderun'daki Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde etkisini artırarak ulaşımı aksattı. Yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ayrıca İskenderun Körfezi'nde kısa süreli hortum görüldü. Belediye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Sağanak sonrası İskenderun Körfezi'nde kısa süreli hortum oluştu.

Belediye ekiplerince yollarda biriken suyun tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
