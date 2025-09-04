İskenderun'daki Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde etkisini artırarak ulaşımı aksattı. Yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ayrıca İskenderun Körfezi'nde kısa süreli hortum görüldü. Belediye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel