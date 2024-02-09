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İskenderun'da Yeni Rıhtım Yapıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremlerde çökmenin yaşandığı alanda yeni rıhtım yapıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde İskenderun Balıkçı Barınağı'nın da bulunduğu alanda yaklaşık 2,5 metrelik bir çökme meydana geldi, buradaki 11 tekne battı. Afetin ardından barınaktaki gemiler, güvenli bölgeye alındıktan sonra hızla yenileme çalışmaları başlatıldı. Bölgede, balıkçıların daha güvenli bir alanda işlerini yapabilmesi için 6 metre yüksekliğinde bir rıhtım yapıldı. Teknelerin bağlanacağı alanların ve barınağın yapımının sürdüğü çalışmaların ardından bölge 600 balıkçıya ev sahipliği yapacak.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremlerde çökmenin yaşandığı alanda yeni rıhtım yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde İskenderun Balıkçı Barınağı'nın da bulunduğu alanda yaklaşık 2,5 metrelik bir çökme meydana geldi, buradaki 11 tekne battı.

Afetin ardından barınaktaki gemiler, güvenli bölgeye alındıktan sonra hızla yenileme çalışmaları başlatıldı. Bölgede, balıkçıların daha güvenli bir alanda işlerini yapabilmesi için 6 metre yüksekliğinde bir rıhtım yapıldı.

Teknelerin bağlanacağı alanların ve barınağın yapımının sürdüğü çalışmaların ardından bölge 600 balıkçıya ev sahipliği yapacak.

"Balıkçılar artık evin içerisinde, sanki kendi evlerindeymiş gibi olacaklar"

Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, AA muhabirine, barınağın balıkçılar için korunaklı hale getirildiğini anlatarak, alandaki diğer çalışmaların da yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bilen, depremlerin ardından farklı şehirlere giden balıkçıların yeniden evine döneceğini belirterek, "Burada çok balıkçımız var. Daha halihazırda dışarıda da çok balıkçımız var. Onlar da burası bitince yavaş yavaş evlerine gelecekler. Bitince son sistem bir balıkçı barınağı olacak. Burası Hatay'a, İskenderun'a yakışır bir şekilde görüntü verecek." diye konuştu.

Denizden gelebilecek tüm tehlikeye karşı barınağın artık korunaklı olduğunu aktaran Bilen, şöyle konuştu:

"Balıkçıların fırtına, deprem gibi durumlara karşı artık en azından korunacakları bir alan var. Fırtına ve dalgalara karşı çok güzel oldu. Balıkçılar artık, sanki kendi evlerindeymiş gibi olacaklar. Çok rahat edecekler. Hava muhalefetinden dolayı burada herhangi bir sıkıntı olmayacak. Yanaşmalardan dolayı bir sıkıntı olmadığı sürece balıkçılar burada güvende."

Bilen, 300 kapasiteli olan barınağın yapılan çalışmalarla artık 600'ün üzerinde tekneye hizmet verebileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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