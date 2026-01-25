Hatay'da iş yeri yangını

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde İskenderun ilçesi 5 Temmuz Caddesi'nde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakınında akaryakıt istasyonu bulunan iş yerindeki yangına itfaiye ekipleri köpük ve tazyikli suyla müdahale başlattı. Ayrıca, iş yerindeki yangından yükselen alevler, kentin birçok yerinden görüldü. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(HATAY),