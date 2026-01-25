Haberler

Hatay'da iş yeri yangını

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapı malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, akşam saatlerinde 5 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), -HATAY'ın İskenderun ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde İskenderun ilçesi 5 Temmuz Caddesi'nde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakınında akaryakıt istasyonu bulunan iş yerindeki yangına itfaiye ekipleri köpük ve tazyikli suyla müdahale başlattı. Ayrıca, iş yerindeki yangından yükselen alevler, kentin birçok yerinden görüldü. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

