İskenderun'da mazgal ve tahliye kanalları atıklardan arındırıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, yağmur suyu gideri ve mazgallarda biriken atıkları temizledi. Temizlik çalışmaları 16 mahallede 63 kilometrelik alanda gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağmur suyu gideri, tahliye kanalı ve mazgallarda biriken atıklar temizlendi.
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmalarını 16 mahallede sürdürdü.
Ekipler, 63 kilometrelik yağmur suyu gideri, ızgara ve mazgallardaki çöpleri topladı.
