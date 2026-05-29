Hatay -Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheliye toplam 540 bin TL ceza

Hatay İskenderun'da trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı, toplam 540 bin TL ceza kesildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, trafikte araçtan inerek tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 540 bin TL ceza verildi.

Olay, 28 Mayıs gecesi, ilçedeki D-817 kara yolunda meydana geldi. Trafikteki 2 sürücü arasında tartışma çıktı. Kırmızı ışıkta duran araçtan inen sürücü H.Ç. ile yanındaki A.K. ve K.K., tartıştıkları araç sürücüsüne saldırdı. Sürücüyü araçtan indiren şüpheliler, tekme ve yumruklarla darbetti. Saldırı anı, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenip sanal medyada paylaşıldı. Paylaşım üzerine Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen H.Ç., A.K. ve K.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilere, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan toplamda 540 bin TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca, sürücü H.Ç.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Olaya karışan araç, 60 gün trafikten menedildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
