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Hatay'da tırın çarptığı motosikletteki anne ve 2 çocuğu yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde geri manevra yapan tırın motosiklete çarpması sonucu anne ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geri manevra yapan tırın çarptığı motosikletteki anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Muhammet Mustafa T. idaresindeki 27 AOK 647 çekici ve 27 BBR 050 dorse plakalı tır, Modernevler Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Selma Nur O'nun kullandığı 31 ANK 185 plakalı motosiklete çarptı.

Dorsenin altında kalan motosikletteki sürücü ile çocukları Ecrin ve Alparslan O. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla ambulansa taşınan yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
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