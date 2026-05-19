Hatay'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 18 yaşındaki Ezgi Ö. hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
F.G. yönetimindeki 31 ABL 435 plakalı otomobil, İskenderun-Payas Otoyolu'nun Denizciler Mahallesi mevkisinde A.H. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri, uzun uğraşlar sonucu otomobilde sıkışanları çıkardı.
Ekipler, kazada otomobildeki Ezgi Ö'nün (18) hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.