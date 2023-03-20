İSKENDERUN'DA SU BASKINININ YAŞANDIĞI CADDELERDE TAHLİYE ÇALIŞMASI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu su altında kalan Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi'nde tahliye çalışmaları başlatıldı. Motopompların çalıştırıldığı alanda su boşaltılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk gününde denizde taşkın sonucu su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden günler sonra lodos nedeniyle dalgalanan deniz suyu ana cadde ve sokaklarI bir kez daha doldurdu. Su tahliye edildikten sonra hayat normale dönerken, dün yeniden deniz seviyesi yükseldi. Deniz suyu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi'ni doldurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını öne süren mahalleli, yetkililerden yardım istedi. Su baskınlarının yaşandığı caddeler trafiğe kapatıldı.

Ekipler, su baskınının yaşandığı ana cadde ve ara sokaklarda tahliye çalışmalarına başladı. Motopomplarla suları boşaltırken, ilçede yağış etkisini kaybetti. (DHA)