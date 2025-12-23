İskenderun ilçesinde SPA merkezleri ve masaj salonları denetlendi

Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, SPA merkezleri ve masaj salonlarında denetim yaparak, çalışma belgeleri olmayan 6 yabancı uyrukluyu tespit etti. Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince SPA merkezleri ve masaj salonlarında denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki SPA merkezleri ve masaj salonlarını inceledi.

Denetimde 6 yabancı uyruklunun çalışma belgelerinin olmadığı tespit edildi.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

