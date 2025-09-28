Haberler

İskenderun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 63 yaşındaki Leyla Şahin hayatını kaybederken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Buluttepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 63 yaşındaki Leyla Şahin sağlık ekiplerince kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
