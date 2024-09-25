İskenderun'da Polis, Muhtar ve Vatandaşlarla Buluştu
İskenderun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, çeşitli mahallelerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verip, talepleri dinledi.
İskenderun ilçesinde polisler, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını anlatıp talepleri dinledi.
İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, beraberindeki amir ve polislerle Sakarya, Modern Evler, Yunus Emre ve Muradiye mahallelerini ziyaret etti.
Muhtar ve vatandaşlarla görüşen Güneş, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Güneş, daha katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi.