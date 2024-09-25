İskenderun'da Polis, Muhtar ve Vatandaşlarla Buluştu

İskenderun ilçesinde polisler, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını anlatıp talepleri dinledi.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, beraberindeki amir ve polislerle Sakarya, Modern Evler, Yunus Emre ve Muradiye mahallelerini ziyaret etti.

Muhtar ve vatandaşlarla görüşen Güneş, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güneş, daha katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi.