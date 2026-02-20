Hatay'da otomobil, polis aracına çarptı: 2 yaralı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde cezaevi kavşağında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı. Araçta bulunan 2 polis memuru, kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı polislerin telsiz anonsuyla kaza yerine sağlık ve destek polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 polis, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı