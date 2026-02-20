Haberler

Hatay'da otomobil, polis aracına çarptı: 2 yaralı

Hatay'da otomobil, polis aracına çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, park halindeki bir polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru hafif yaralandı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde cezaevi kavşağında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı. Araçta bulunan 2 polis memuru, kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı polislerin telsiz anonsuyla kaza yerine sağlık ve destek polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 polis, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı

Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri için dikkat çeken iddia
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar

Galatasaray hezimeti sonrası Kenan için flaş karar
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı

İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada