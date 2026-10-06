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İskenderun'da operasyonda 4 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

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İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 500 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve hassas terazi ele geçirildi, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin takibi sonucunda ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'deki bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda 4 kilo 500 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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