İskenderun'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, eğitim kurumlarının çevresinde denetimler yaparak okul çevresindeki araç ve kişileri sorguladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini eğitim kurumlarının çevresinde sürdürdü.
Okul çevresindeki araç ve kişileri sorgulayan polis, oyun salonları ile işletmeleri kontrol ederek uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli