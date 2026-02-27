İskenderun'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini eğitim kurumlarının çevresinde sürdürdü.

Okul çevresindeki araç ve kişileri sorgulayan polis, oyun salonları ile işletmeleri kontrol ederek uyarılarda bulundu.