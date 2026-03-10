Motosikletler çarpıştı; 3 yaralı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim O. yönetimindeki 31 NE 013 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Burak P.'nin kullandığı 31 ARD 179 plakalı motosikletle çarpıştı. İbrahim O. ve Burak P. ile onun arkasındaki Batuhan T., yola savrulup hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

