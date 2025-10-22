İskenderun'da Motosiklet Hırsızlarına Operasyon: 1 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Emniyet ekipleri, çalınan motosikletler üzerine araştırma yaparak iki zanlıyı yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Pirireis mahallelerinde 2 motosikletin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.
Kimliği belirlenen zanlılar V.K.S. ve S.H.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.H.S. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel